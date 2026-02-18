BG Verkehr: Der neue Chef setzt auf Digitalisierung und Kundennähe

Die üblichen 100 Tage Schonfrist bis zur ersten öffentlichen Stellungnahme benötigte der neue Mann an der Spitze der BG Verkehr nicht. Er kennt das Geschäft genau. Höppner ist bereits seit 2016 Mitglied der Geschäftsführung mit Hauptsitz in Hamburg. Dort war der Jurist unter anderem für den Geschäftsbereich Reha und Leistung zuständig. Zuvor arbeitete er 24 Jahre bei anderen Berufsgenossenschaften in verschiedenen Funktionen. Bei der BG Verkehr ist Höppner Chef von rund 1.500 Mitarbeitenden.

Jetzt will er mit der Geschäftsführung, zu der außer ihm Karin Tanger und Präventionsleiter Wolfgang Laske gehören, die Berufsgenossenschaft effizienter und moderner machen. „Dies ergibt sich aus den Herausforderungen der kommenden Jahre. Auch uns trifft der demografische Wandel. Viele erfahrene Mitarbeitende werden uns verlassen und gehen in den Ruhestand. Hier müssen wir gegensteuern – mit Mitteln der Personalgewinnung und -bindung, aber auch durch eine verstärkte Automatisierung unserer Prozesse im Rahmen der Digitalisierung“, sagt Höppner. Das soll auch den Mitgliedsunternehmen und Versicherten der BG Verkehr zugutekommen – durch Beschleunigung der Kommunikation und besserer Erreichbarkeit.

Schulterschluss mit anderen Unfallversicherungsträgern bei der IT

„Wir müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent für unseren Service nutzen. Beispielsweise durch den Aufbau von Kundenportalen, die den Schriftverkehr auf Papier ersetzen, oder den Einsatz von Chatbots auf unserer Website“, erläutert Höppner. Möglich machen soll dies die IT-Kooperation UV Nexus, die Höppner mit seinen Kollegen und Kolleginnen aus sechs anderen Berufsgenossenschaften und einer Unfallkasse aus der Taufe gehoben hat. UV Nexus soll eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie der Unfallversicherungsträger umsetzen.

Höppner sieht die BG Verkehr für die Zukunft gut aufgestellt. „Wir haben mit dem Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) eine Organisation geschaffen, die unsere zahlreichen kleinen Mitgliedsunternehmen sehr wirkungsvollbei der Präventionsarbeit unterstützt. Wir sind regional aufgestellt und deshalb nah bei unseren Versicherten und Mitgliedsunternehmen“, nennt er zwei Beispiele. Eine besondere Stärke sei die Selbstverwaltung, in der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Beschäftigte aus fast allen Branchen der Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation repräsentiert sind. „Das fördert praxisnahe Arbeit und Kundennähe“, betont Höppner.

Beitragsniveau seit zehn Jahren stabil

„Die BG Verkehr ist ihre Mitgliedsbeiträge absolut wert“, sagt Höppner. „Unsere Aufgabe ist es, die Mitgliedsunternehmen dabei zu unterstützen, Arbeitsunfälle zu verhindern – und dort, wo sie doch passieren, unsere Versicherten so schnell es geht wieder ins Berufsleben zu integrieren. Zudem übernehmen wir für die Unternehmen die Haftung für Arbeitsunfälle sowie Berufskrankheiten und stellen sie von den entsprechenden Risiken frei. Und dies auf einem Beitragsniveau, das in den vergangenen zehn Jahren stabil geblieben ist“.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind mehr als 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in rund 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.