BG Verkehr lädt ein zur Branchenkonferenz zum „Erfolgsfaktor Unterweisung“

Mit der Konferenz möchte die BG Verkehr gemeinsam mit der Internationalen Sektion für Prävention im Transportwesen der IVSS Anregungen für erfolgreiche und effiziente Unterweisungen im betrieblichen Alltag geben. Gleichzeitig bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit zum Austausch ihrer eigenen Erfahrungen untereinander. Als Vortragende haben die Veranstaltenden Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Vertreterinnen und Vertreter von Branchenverbänden, Unternehmen und Herstellern gewonnen. Internationale Perspektiven runden das Programm ab.

Vor allem für Branchen mit mobilen und multikulturellen Teams sind Unterweisungen eine echte Herausforderung. Viele sehen zunächst nur den Aufwand und die Kosten. Dabei sind gut gemachte Unterweisungen ein wirksames Mittel, um Arbeitsunfälle zu vermeiden. Zudem werden von den Unternehmen bei Betriebsbesichtigungen oder nach schweren Arbeitsunfällen Nachweise über die erfolgten Unterweisungen gefordert.

Teilnahme ist auch online möglich

Eine Teilnahme ist in Präsenz in der Hauptverwaltung der BG Verkehr in Hamburg und auch online möglich. Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch mit Simultanübersetzung. Die BG Verkehr organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit der Sektion für Prävention im Transportwesen der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS).

Die Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung ist ab sofort möglich.

Interessierte können das Programm hier abrufen.