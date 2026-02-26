Krank am Steuer und weit weg von zu Hause

Was geschieht, wenn Lkw-Fahrerinnen oder -Fahrer unterwegs krank werden und weit weg von zu Hause medizinische Hilfe brauchen? Das europäische Symposium „Gesundheit im Blick“ am 3. Juni in Hamburg befasst sich mit der Gesundheitsvorsorge und -versorgung und damit der Sicherheit von Fernfahrenden, die Europa täglich in Bewegung halten.

Eingeladen hat die Sektion für Prävention im Transportwesen der Internationalen Vereinigung für soziale Sicherheit (IVSS) in Zusammenarbeit mit der BG Verkehr.

Das Symposium soll folgende Fragen beantworten:

Was passiert, wenn Fahrende, die für ein deutsches Unternehmen arbeiten, im Ausland dringend medizinische Hilfe benötigen?

Wie sieht der Alltag von Fernfahrenden mit Blick auf ihre Gesundheit aus?

Welche Unterstützung bieten Transportunternehmen und Speditionen ihren Beschäftigten?

Welche grenzüberschreitenden Modelle, Partnerschaften oder Dienstleistungen gibt es – und wie können sie verbessert werden?

Auf dem Symposium werden Praxisbeispiele vorgestellt, die bereits heute einen Unterschied machen. Angefangen von internationalen Versorgungsinitiativen bis hin zu neuen telemedizinischen Lösungen. Diese ermöglichen es Fahrenden, auch fernab von zu Hause auf medizinisches Fachwissen zuzugreifen. Fachreferentinnen und -referenten aus ganz Europa geben Einblicke in Gesundheitsschutzprogramme sowie innovative Unternehmensinitiativen, die Mitarbeitende im grenzüberschreitenden Transportwesen unterstützen.

Als Teilnehmende werden Unternehmerinnen und Unternehmer, Verantwortliche aus internationalen Verbänden und Organisationen sowie Fahrerinnen und Fahrer erwartet.

Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Möglich ist sowohl eine Teilnahme in Präsenz als auch per Livestream. Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch – jeweils mit Simultanübersetzung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind mehr als 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in rund 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.

Über die IVSS Sektion für Prävention im Transportwesen

Die IVSS Sektion für Prävention im Transportwesen fördert mit ihrem internationalen Netzwerk den

länderübergreifenden Austausch und die Entwicklung von Präventionsstandards im Transportgewerbe, um

Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden bei der Arbeit im Personen- und Gütertransport nachhaltig zu verbessern. Sie wurde im Jahr 2014 gegründet. Das Generalsekretariat ist bei der BG Verkehr in Hamburg angesiedelt.