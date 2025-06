BG Verkehr: Neue Geschäftsführung gewählt

Die neu gewählte Geschäftsführung wird ihre Arbeit nach dem Ausscheiden von Sabine Kudzielka am 1. Februar 2026 aufnehmen. „Wir sind glücklich, dass wir auch in Zukunft eine erstklassige Geschäftsführung haben werden. Herr Höppner, Frau Tanger und Herr Laske haben seit Jahren erfolgreich gearbeitet und werden die Interessen unserer Versicherten und der Mitgliedsunternehmen bestens vertreten. Der Abschied von Sabine Kudzielka wird uns schwerfallen, ihre Leistungen in unserer BG Verkehr sind hervorragend“, sagte Stefan Wurzel, amtierender Vorsitzender des Vorstandes der BG Verkehr.

Klares Ergebnis bei der Wahl

„Das klare Ergebnis der Wahl zeigt den hohen Vertrauensvorschuss der Selbstverwaltung in die neu gewählte Geschäftsführung. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit Stefan Höppner, Karin Tanger und Wolfgang Laske“, sagte Wolfgang Witzke, amtierender Vorsitzender der Vertreterversammlung, nach der Wahl.

Vorstand und Vertreterversammlung der BG Verkehr sind paritätisch mit Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten besetzt. Als ehrenamtliche Selbstverwaltung steuern sie die Geschicke der Berufsgenossenschaft im engen Dialog mit der hauptamtlichen Geschäftsführung.

Stefan Höppner (56) gehört der Geschäftsführung der BG Verkehr seit 2016 an. Er wirkte unter anderem erfolgreich an der Fusion mit der Unfallkasse Post und Telekom sowie deren Integration mit. Zudem gestaltet er maßgeblich die Modernisierung und Digitalisierung des Leistungsbereichs mit insgesamt acht Bezirksverwaltungen.

Mit eingespieltem Führungsteam an neue Aufgaben

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, die wir mit einem eingespielten Team angehen. Zu unseren Herausforderungen für die kommenden Jahre gehören die weitere Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um die Effizienz unserer Verwaltungsprozesse und den Service für unsere Mitglieder und Versicherten zu verbessern. Hierfür ist es besonders wichtig, dass die BG Verkehr in Zeiten des Fachkräftemangels hochqualifizierte Mitarbeitende findet und bindet“, sagte Höppner.

Karin Tanger gehört der Geschäftsführung seit 2022 an. Zuvor war sie fast zehn Jahre als Geschäftsführerin der Bezirksverwaltung Berlin tätig. Wolfgang Laske arbeitet seit 1995 in zahlreichen Funktionen für die BG Verkehr. Als Nachfolger von Dr. Jörg Hedtmann übernahm er die Leitung des Geschäftsbereichs Prävention, die er in Personalunion weiter bekleiden wird.