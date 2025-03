Unfallversicherung rückt bei IT-Dienstleistungen zusammen

Schwerpunktthemen der Kooperation sind zunächst die gemeinsame Nutzung von Rechenzentren und SAP-Anwendungen sowie Künstliche Intelligenz und Prozessautomatisierung. In Zukunft sollen auf diesen Feldern gemeinsame Entwicklungen allen Kooperationspartnern zur Verfügung stehen. Strategisches Ziel ist eine zunehmende Zusammenlegung von IT-Entwicklungen zum Nutzen aller Partner um Kosten zu reduzieren und Kräfte zu bündeln. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Themen Cybersecurity und Ausfallsicherheit gelegt. Die Kooperation soll zudem Synergien nutzen, Kosten reduzieren und Kräfte bündeln.

Investitionssicherheit

Die neue Kooperation baut auf bestehenden Anwendergemeinschaften auf, die von verschiedenen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen in der Vergangenheit gegründet worden sind. Die bisherigen Investitionen in die IT sollen durch die neue Zusammenarbeit nicht verloren gehen. Deshalb wird ein schrittweises Vorgehen geplant, bei dem die bestehenden IT-Systeme sinnvoll vernetzt und neue Entwicklungen integriert werden.

IT-Dienstleister bündeln Kräfte für die Kooperation

Die IT-Dienstleister BG-Phoenics GmbH, IT.UV Software Gesellschaft mbH, HDP Gesellschaft für ganzheitliche Datenverarbeitung mbH und PortSol19 GmbH setzen die neue IT-Kooperation gemeinsam in die Praxis um. Dabei nutzen sie die Chance, ihre Zusammenarbeit weiter zu intensivieren und zusätzliche Synergien zu erschließen. Durch den gezielten Austausch von Expertise und Ressourcen wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch eine Grundlage für zukunftsfähige IT-Lösungen geschaffen.

Kooperation gegen den Fachkräftemangel

Mit der Kooperation wollen die Partner auch dem Fachkräftemangel trotzen, der den IT-Sektor besonders trifft. „Wir alle suchen ausgewiesene IT-Spezialisten, die auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt sind“, sagt Jörg Botti, Hauptgeschäftsführer der BG ETEM. Da sei es besser, so Botti, gemeinsame Personalressourcen aufzubauen.

Erste Erfolge

Einen ersten Erfolg kann die Kooperation bereits verbuchen: Bereits Anfang 2025 wurde eine KI-basierte Lösung ausgerollt, die Aufsichtspersonen dabei unterstützt, Besichtigungsberichte abzufassen. Diese KI-Anwendung ist sprachgesteuert und schlägt Texte vor, die die bei einer Betriebsbesichtigung erkannten Mängel für einen Besichtigungsbericht beschreiben. Dadurch werden Aufsichtspersonen von einer aufwändigen Arbeit entlastet und gewinnen mehr Zeit für den persönlichen Kontakt im besichtigten Unternehmen. Jeder Kooperationspartner erhält eine eigene baugleiche Instanz der KI-Anwendung, die mit den entsprechenden Kernsystemen verknüpft wird.

Im nächsten Schritt werden den Partnern weitere KI-Anwendungen, die sich bei einzelnen Partnern bereits im produktiven Einsatz befinden, den Partnern zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich verlaufen sind auch die gemeinsame Beschaffung bestimmter Software-Lizenzen, die gemeinsame Nutzung der SAP-Anwendungen für das Personalmanagement und die Finanzbuchhaltung sowie die Koppelung der bestehenden BG-Rechenzentren zur Resilienz und Robustheit gegen Cyberangriffe und Absicherung der Business Continuity. Erste Meilensteine werden im Laufe des Jahres 2025 bereits erreicht werden.

„Unsere IT-Kooperation ist keine Vision, sondern ein sehr konkreter Masterplan, der sich bereits in der Umsetzung befindet und erste Erfolge erzielt hat“, so Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU.

Kooperationspartner (Stand Januar 2025)

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr)

Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

Unfallkasse Hessen (UKH)

Weitere Interessensbekundungen liegen vor.

Die gesetzliche Unfallversicherung

Berufsgenossenschaft und Unfallkassen bilden die gesetzliche Unfallversicherung, die zwei Hauptaufgaben hat:

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bringen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit voran.

Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sorgt sie für eine bestmögliche Wiedereingliederung der Verletzten sowie Erkrankten und sichern deren Lebensunterhalt finanziell ab.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den mehr als 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.