Verantwortung im Arbeitsschutz: So funktioniert es

Dem Chef einen Fehler oder einen Beinaheunfall beichten? Das ist in vielen Unternehmen keine Selbstverständlichkeit. Die Beschäftigten der Luhmühlener Mulden- und Containerdienste GmbH können das ohne Angst vor Gemecker oder gar Sanktionen tun. Das liegt an der Fehlerkultur, die Inhaberin Kerstin Bode den 20 Mitarbeitenden ihres Recyclinghofes vorlebt. Fehler, so ihr Credo, müssen mit allen Beteiligten aufgearbeitet werden. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Frage, wie Unfälle in Zukunft verhindert werden können.

Gute Tipps für die Praxis sind inklusive

Wer wissen möchte, wie Kerstin Bode dabei vorgeht, sollte sich eine vor kurzem auf der Website der BG Verkehr als zuständige Berufsgenossenschaft veröffentlichte Videoreihe nicht entgehen lassen. Sechs Unternehmerinnen und Unternehmer aus mehreren Branchen erklären in fünfminütigen Kurzvideos, wie sie ihre Verantwortung für den Arbeitsschutz wahrnehmen und im Arbeitsalltag vorleben.

„Verantwortung für den Arbeitsschutz darf nicht nur auf dem Papier stehen“, sagt Martin Küppers, Leiter Regelwerk und Arbeitssicherheit bei der BG Verkehr, der die Filme mitinitiierte. „Wir wollten zeigen, mit welchen Ideen Unternehmerinnen und Unternehmer vorangehen, um die Arbeitssicherheit auszugestalten.“

Ein weiteres Video aus der Entsorgungswirtschaft:

Hilmar Franz, Geschäftsführer der Fred Stemmer Rohstoffe und Verwaltungs GmbH aus Hannoversch-Münden, hat in seinem Betrieb ein Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) eingeführt. Das AMS hilft, den Umgang mit Gefahrstoffen strukturiert sicher und transparent zu gestalten. In der auftragsarmen Zeit veranstaltet das Unternehmen für seine Beschäftigten Arbeitsschutz- und Schulungswochen.

Zwei weitere Videos aus dem Güterkraftverkehr:

Markus Böhm, geschäftsführender Gesellschafter der Böhm Güterverkehrs GmbH aus Langenhagen, achtet auf die Ausstattung der 110 Lkw seines Unternehmens mit Fahrerassistenzsystemen – schon bevor diese gesetzlich vorgeschrieben werden. Um seinem Fahrpersonal optimale Erholungsmöglichkeiten zu ermöglichen, hat er Lkw mit Standklimaanlagen ausrüsten lassen.

Stefan Weigand, geschäftsführender Gesellschafter des Tanklogistikers Weigand-Transporte aus Lengenbostel, legt großen Wert darauf, die Mitarbeitenden und ihre Expertise einzubeziehen. Sogar bei der Auswahl der Fahrzeuge: Die Beschäftigten können aus verschiedenen Ausstattungspaketen auswählen und sind hochmotiviert dabei. Ein Gesundheitsberater berät das Fahrpersonal bei wichtigen Fragen.

Die Filme stehen zum Streaming oder zum Download bereit.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den mehr als 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.