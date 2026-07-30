Verkehrssicherheit in der Arbeitswelt: Fachgespräch in Dresden

Das Sachgebiet „Verkehrssicherheit in der Arbeitswelt“ der DGUV will in einem Fachgespräch Lösungen aufzeigen, um die Zahl der Verkehrsunfälle in der Arbeitswelt zu senken. Die Veranstaltung findet am 6. und 7. Oktober 2026 in Dresden statt. Das Themenspektrum ist breit gestreut: Lenk- und Ruhezeiten, Routen- und Wegemanagement und die Vorstellung einer Kampagne des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR), die sich an Auszubildende wendet.

Ein weiterer Schwerpunkt sind betriebliche Verkehrssicherheits- und Fuhrparkmanagementkonzepte, die anhand von Praxisbeispielen vorgestellt werden. „Unternehmen können viel dazu beitragen, dass ihre Beschäftigten sicher unterwegs sind.“, betont Maraike Tonzel, Leiterin des DGUV-Sachgebietes. Die Präsentation aktueller Forschungsergebnisse zu Arbeitswegen, Wegesicherheit, Ablenkung und Schnelllieferdiensten runden das Fachgespräch ab. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind mehr als 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in rund 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.