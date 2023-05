Vorstandsmitglieder der BG Verkehr mit dem Ehrenritter ausgezeichnet

Den Preis nahm Wolfgang Anwander stellvertretend im Rahmen der VerkehrsRundschau Logistik Night in München aus den Händen von Stefan Windgätter, dem Vorstandsvorsitzenden der Kinder-Unfallhilfe, entgegen.

Das Engagement von Zillmann und Anwander begann Ende der 1990er Jahre, als das Mobiltelefon Einzug in die Vertreterversammlung der BG Verkehr hielt und dort durch lautes Klingeln störte. Als Disziplinarmaßnahme initiierten Anwander und Zillmann die „Zilli-Sau“: Jeder, dessen Telefon die Versammlung störte, musste einen Geldbetrag in das Sparschwein einzahlen – wobei sich der Namensgeber Zillmann dem Vernehmen nach als besonders eifriger Einzahler erwies. Die so entstandene Summe kam dann der Kinder-Unfallhilfe zugute.

Als die Handys mit der Zeit verstummten, ließen Anwander und Zillmann nicht locker und fanden stets neue Wege, bei jeder Vertreterversammlung Spenden zu generieren. „Wolfgang Anwander und Dieter Zillmann haben sich mit ihrem Engagement in bewundernswerter Weise für die Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen eingesetzt“, begründete Stefan Windgätter von der Kinder-Unfallhilfe die Entscheidung.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,6 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den mehr als 210.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.