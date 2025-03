BG Verkehr: Wolfgang Laske löst Dr. Jörg Hedtmann als Präventionsleiter ab

Wechsel an der Spitze des Geschäftsbereichs Prävention bei der BG Verkehr: Der bisherige Stellvertreter Wolfgang Laske löst Dr. Jörg Hedtmann ab, der zum 31. März in den Ruhestand geht. Laske ist äußerst erfahren in der Präventionsarbeit der Berufsgenossenschaft, die für Verkehrswirtschaft, Telekommunikation und Post-Logistik zuständig ist. Der Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau arbeitet bereits seit 1995 für die BG Verkehr.

Vor seiner Berufung in die Geschäftsbereichsleitung Prävention sammelte Laske als Leiter der Regionalabteilung Prävention in Wiesbaden und als Präventionsleiter der Unfallkasse Post und Telekom (UK PT) Führungserfahrung. Den Präventionsbereich der UK PT führte er im Jahr 2016 in die Fusion mit der BG Verkehr.

Gut aufgestellter Präventionsdienst

Laske sieht den Präventionsdienst der BG Verkehr für die anstehenden anspruchsvollen Aufgaben gut aufgestellt. „In der Präventionsarbeit müssen wir den demografischen Wandel begleiten. Das Durchschnittsalter unserer Versicherten steigt und das hat Einfluss auf die Gefährdungen und die Schutzmaßnahmen. Ein weiterer Punkt: Aufgrund der Digitalisierung wird die Arbeitswelt immer dynamischer und neue Arbeitsprozesse werden in immer kürzeren Abständen eingeführt. Da müssen wir mit der Entwicklung präventiver Maßnahmen Schritt halten“, sagt der neue Mann an der Spitze.

Laske tritt in große Fußstapfen. In die Ägide seines Vorgängers Dr. Jörg Hedtmann, der 2006 die Position antrat, fiel die konsequente Modernisierung des Präventionsdienstes. Der studierte Humanmediziner mit den Zusatzqualifikationen Flugmedizin und Arbeitsmedizin baute mit seinem Team einen Innendienst auf, der den leistungsstarken Außendienst von der Hauptverwaltung in Hamburg aus unterstützt.

Erfolgreiche Arbeit für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Hedtmann war Mitglied und Vorsitzender zahlreicher Gremien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und vertrat über viele Jahre die Interessen der Präventionsleitungen der gewerblichen Berufsgenossenschaften im Haupt- und Ehrenamt. Während der Coronakrise gehörte er dem Beratergremium des Bundesministers für Arbeit und Soziales an. Als Senior Vice President der Sektion für Prävention im Transportwesen der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS), ist er auch international gut vernetzt. Verdienste um die Verkehrssicherheit erwarb sich Hedtmann unter anderem als Vorstandsmitglied (2020 bis 2022) des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR).

Fachlich ist Hedtmann Experte für Luft- und Raumfahrtmedizin. Seit 2013 ist er Sprecher des Vorstandsrates der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin (DGLRM). Seit 2024 wirkt er zudem als Mitglied des Advisory Boards der European Society of Aerospace Medicine (ESAM).

Den eingeschlagenen Weg fortsetzen

Ich freue mich, dass wir mit Wolfgang Laske in den eigenen Reihen einen ausgezeichneten Fachmann für die Leitung des Geschäftsbereichs Prävention gefunden haben“, sagt Sabine Kudzielka, Vorsitzende der Geschäftsführung der BG Verkehr. „Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Team den von Dr. Jörg Hedtmann eingeschlagenen Weg der Modernisierung fortsetzen und sich erfolgreich den aktuellen Herausforderungen stellen wird.“ Bei Hedtmann bedankt sich Sabine Kudzielka für die geleistete Arbeit. „Sie haben dazu beigetragen, dass die BG Verkehr in der gesetzlichen Unfallversicherung, der Wissenschaft und der Sozialpolitik einen ausgezeichneten Ruf hat“.