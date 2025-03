Satzung - 12. Nachtrag 27.12.2024 - Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat am 23. Dezember 2024 den 12. Nachtrag zur Satzung der BG Verkehr genehmigt (Az.: 112 – 10502#00010#0002).

Satzung - 11. Nachtrag 11.06.2024 - Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat am 5. Juni 2024 den 11. Nachtrag zur Satzung der BG Verkehr genehmigt (Az.: 415 – 10502#00012#0004).

Neue Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei 05.06.2024 - Der Ausschuss I der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der KAUFFAHRTEI hat in der Sitzung am 25. März 2024 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A 1 bis A 10, A 12 bis A 14, A 16 und A 20) mit Wirkung vom 1. April 2024 beschlossen.

Durchschnittsheuern für Seeleute in der Großen Hochseefischerei 29.05.2024 - Der Ausschuss II der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der FISCHEREI hat in der Sitzung am 25. März 2024 neue Durchschnittsheuern für Seeleute in der Großen Hochseefischerei (Abschnitt I der Beitragsübersicht) beschlossen.

Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei 29.05.2024 - Der Ausschuss I der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der KAUFFAHRTEI hat in der Sitzung am 7. Dezember 2023 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A, L und G) mit Wirkung vom 1. Januar 2024 beschlossen.