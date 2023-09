BG Verkehr auf Messen

Die Messezeit hat begonnen. Das Messeteam der BG Verkehr wird auch in diesem Jahr auf zahlreichen Fachmessen für Arbeitsschutz, Güterkraftverkehr, Binnenschifffahrt und Luftfahrt vor Ort sein.

Auf der Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe (21. bis 24. September) können Besucherinnen und Besucher mit einer Virtual-Reality Brille (VR-Brille) ihre Aufmerksamkeit im Straßenverkehr testen und ausprobieren, wie sie in bestimmten Situationen reagieren. Bei einer Simulationsfahrt mit dem Gurtschlitten erfahren sie am eigenen Leib, welche Kräfte schon bei geringer Geschwindigkeit auf sie einwirken und wie der Sicherheitsgurt schützt. Und der Überschlagsimulator demonstriert, was das Umkippen oder der Überschlag eines Lkw für den Körper bedeuten (Stand der BG Verkehr in Halle 3 / Standnummer C327).

Am 24. September um 11 Uhr nimmt Dr. Jörg Hedtmann, Leiter des Geschäftsbereichs Prävention der BG Verkehr, an einer Diskussionsrunde im "Truck Driver Forum" zum Thema „Unfallursache Krankheit“ teil.

Die VR-Brille steht auch Besucherinnen und Besuchern der Internationalen Fachmesse für sicheres und gesundes Arbeiten A+A, in Düsseldorf zur Verfügung (24. bis 27. Oktober, Halle 5 / Stand C06).

Binnenschifffahrt, Möbellogistik und Luftfahrt

Auf der Binnenschifffahrts-Fachmesse Shipping Technics Logistics im niederrheinischen Kalkar (26. und 27. September) präsentiert sich die BG Verkehr in diesem Jahr gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Expertinnen und Experten der BG Verkehr freuen sich auf den persönlichen Austausch.

Auch auf der moelo, der Fachmesse für Möbelspedition und Speziallogistik , in Essen lädt die BG Verkehr mit VR-Brille und Gurtschlitten zum Mitmachen ein (27. und 28. September, Halle A1 / Stand D10). Ebenfalls im Gepäck: Ein neues Wearable, eine Kombination aus tragbarem Gerät und Trainingsprogramm mittels einer App. Hiermit können rückenschonende Körperhaltungen bei der Arbeit trainiert werden. Wird die Wirbelsäule ungünstig belastet, warnt der Sensor mit Signalton und Vibration. Die Daten werden an eine App gesendet, die eine individuelle Auswertung erstellt.

Die Internationale Fachmesse für Flughafen-Ausrüstung, Technologie, Design & Service inter airport Europe findet vom 10. bis 13. Oktober auf dem Messegelände in München statt. Die BG Verkehr informiert an ihrem Mes­sestand über alle Themen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz (Halle B6 / Stand 448).

