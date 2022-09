20 Jahre „Hat’s geklickt?“: Erfolgsaktion von BG Verkehr und DVR bei der IAA am Start

Für viele Berufskraftfahrerinnen und -fahrer ist eine Runde mit dem Gurtschlitten oder dem Überschlagsimulator ein heilsamer Schreck. Ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, bekommen sie zu spüren, welche Kräfte bei einem Auffahrunfall oder einem Überschlag des Fahrzeugs auf sie wirken. Ein Erlebnis, das selbst Gurtmuffel zum Umdenken bringt. Auch während der IAA Transportation vom 20. bis 25. September in Hannover sind die erprobten Geräte dabei: Auf dem Freigelände (Stand F79) werben die BG Verkehr und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) gemeinsam für das Angurten im Lkw und anderen Nutzfahrzeugen.

„Ein Gurt verhindert keinen Unfall, er mindert aber die Unfallfolgen, die ohne Gurt öfter tödlich enden“, sagt DVR-Präsident Prof. Dr. Walter Eichendorf. Auch die BG Verkehr wirbt bei Ihren Mitgliedsunternehmen und Versicherten für einen Standbesuch. „Das Erlebnis ist beeindruckend, wer einmal am eigenen Körper erfahren konnte, wie der Gurt schützt, wird darauf nicht mehr verzichten“, betont Dr. Klaus Ruff, stellvertretender Präventionsleiter der BG Verkehr. Der Gurtschlitten simuliert einen Auffahrunfall bei relativ niedriger Differenzgeschwindigkeit – ohne Gurt würde die Fahrerin bzw. der Fahrer an die Scheibe prallen oder im Ernstfall sogar aus dem Fahrzeug geschleudert. Im Überschlagsimulator hängt der Fahrende für kurze Zeit kopfüber im Gurt – ebenfalls ein einprägsames Erlebnis.

BG Verkehr und DVR feiern in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum der Aktion „Hat‘s geklickt?“. Der Grund für den Start der Gurtaktion im Jahr 2002: Die bereits seit 1992 in der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung verankerte Anschnallpflicht wurde besonders von dem Fahrpersonal schwerer Lkw anfangs nicht akzeptiert. „Vor 20 Jahren hatten wir eine Angurtquote von 15 Prozent“, erinnert sich Ruff. Inzwischen sind nach den offiziellen Zahlen des Bundesamtes für Straßenwesen (BaST) rund 90 Berufskraftfahrer mit Gurt unterwegs. „Dazu hat die Aktion „Hat‘s geklickt?“ einen wichtigen Beitrag geleistet“, sagt DVR-Präsident Eichendorf

Am Ziel sehen sich die Initiatoren jedoch noch nicht. Nicht nur weil auch noch die letzten zehn Prozent der Fahrer und Fahrerinnen vom Angurten überzeugt werden müssen. Auch bei Quereinsteigerinnen und -einsteigern muss der Gedanke verankert werden, dass der Gurt für einen Profi am Lenkrad einfach dazugehört. Außerdem geben zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer in Gesprächen zu, gelegentlich auf den Gurt zu verzichten, wenn sie sich „sicher fühlen“. Diese Gruppe wollen die BG Verkehr und der DVR erreichen und für eine permanente Nutzung des Gurtes werben. Deshalb sind Gurtschlitten und Überschlagsimulator auch das ganze Jahr über im Einsatz. Allein in den Jahren 2002 bis 2008 machten rund 100.000 Interessierte ihre Anschnallerfahrung, mittlerweile dürften es nahezu 300.000 sein.

Neben Auftritten bei Branchengroßveranstaltungen wie der IAA Transportation und dem Truck-Grand-Prix sind die Moderatorenteams mit den Simulatoren auch an Raststätten und Autohöfen anzutreffen. Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr können die Geräte zu Schulungszwecken buchen. Die Kontaktadresse lautet simulatoren@bg-verkehr.de. Andere Unternehmen oder Organisationen wenden sich an den DVR (lfalkenberg@dvr.de). Weitere Informationen finden sich auf der Website www.hatsgeklickt.de.

