BG Verkehr ehrt und verabschiedet Ulrich Bönders

24.05.2023 - Im Rahmen eines festlichen Abendessens in Hamburg hat die BG Verkehr am 16. Mai den scheidenden Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Ulrich Bönders, verabschiedet. Der Krefelder, der 12 Jahre im Amt war, trat zu einer weiteren Amtsperiode nicht mehr an. Für sein langjähriges, erfolgreiches Engagement zeichnete ihn der Vorstandsvorsitzende Klaus Peter Röskes zugleich mit der Goldenen Ehrennadel aus.