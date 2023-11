BG Verkehr lädt ein zur Branchenkonferenz Binnenschifffahrt

Welche Rolle wird die fortschreitende Automatisierung an Bord für die Personalsituation in der Binnenschifffahrt spielen? Welche Kraftstoffe oder Antriebsarten unterstützen oder ermöglichen die Energiewende? Welche Lösungen werden dazu im Gewerbe, in der Politik und Wissenschaft diskutiert und erforscht? Wie werden sie sich auf die Arbeitsplätze und die Beschäftigten auswirken? Wo gibt es Chancen und Risiken für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Branchenkonferenz Binnenschifffahrt am 24. und 25. Januar 2024 in Hamburg. Veranstalterin ist die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr).

Chancen und Risiken des Einsatzes neuer Energieträger an Bord

Der erste Tag der Branchenkonferenz dreht sich um die Themen Dekarbonisierung und Einsatz neuer Energieträger. Ein Vertreter des Entwicklungszentrums für die Binnenschifffahrt (DST) in Duisburg und ein Vertreter des Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) werden zu diesen Fragestellungen referieren. Es folgen Beispiele aus der Praxis zur Umsetzung von innovativen Konzepten.

Dazu werden Referentinnen und Referenten über Projekte berichten, die bereits umgesetzt wurden: Mit dabei ist ein Beispiel zum Einsatz von Wasserstoff auf einem Binnenschiff, eine Anwendung eines Hybridantriebs an Bord von Kanalfähren sowie ein Beitrag über ein Forschungsschiff, das Methanol als Kraftstoff nutzt. Das Augenmerk liegt hier auf der Darstellung der rechtlichen und technischen Herausforderungen an den Bau und den Betrieb. Weitere Schlüsselfrage: Worauf müssen die Unternehmerinnen und Unternehmer hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes achten?

Wer steuert das Binnenschiff der Zukunft?

Am zweiten Tag macht sich die Konferenz dann auf den Weg zum automatisierten Binnenschiff. Wer steuert das Schiff der Zukunft? Ist das Ziel ein Schiff, das mit möglichst wenig Menschen betrieben werden kann? Oder ist eher an eine Entlastung der Menschen an Bord gedacht? Welche menschlichen Kompetenzen werden gebraucht und welche kann man durch Technik ersetzen?

Dabei geht es nicht nur um ferne Zukunft, sondern auch um die Möglichkeiten, welche die Digitalisierung schon heute zur Entlastung der Besatzungen bietet.

Ziel der Branchenkonferenz ist der Austausch zwischen Praxiserfahrenen aus dem Gewerbe mit Vertreterinnen und Vertretern aus Forschung, Behörden und Politik. Als Referentinnen und Referenten sind Fachleute von Forschungsinstituten, aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr und aus der maritimen Wirtschaft dabei. Eingeladen sind alle Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Vertreter/-innen von Verbänden sowie alle Interessierten. Die Branchenkonferenz Binnenschifffahrt, findet am 24. und 25. Januar 2024 in der Hauptverwaltung der BG Verkehr in Hamburg mit internationaler Beteiligung statt. Die Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch online per Live-Videoübertragung möglich. Konferenzsprache ist Deutsch. Anmeldungen sind über die Website der BG Verkehr möglich.