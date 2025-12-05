Gefährdungsbeurteilung kurz erklärt

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein zentrales Element für den Arbeitsschutz in den Unternehmen. Warum das so ist und wie Unternehmerinnen und Unternehmer beim Erstellen der Gefährdungsbeurteilung vorgehen, erklärt dieser neue Film. Er unterstützt dabei, Verständnis und Akzeptanz bei den Beschäftigten zu verbessern – zum Beispiel indem man ihn als ein Element in Unterweisungen einsetzt.

Auf der Themenseite der BG Verkehr zur Gefährdungsbeurteilung steht der Film zum Anschauen und zum Download zur Verfügung, barrierefrei sowohl mit Untertiteln als auch in einer Version mit Audiodeskription. Unternehmen, die noch mit ihrer Gefährdungsbeurteilung zu kämpfen haben, finden dort Hinweise, wie man schrittweise zu einer rechtssicheren Lösung kommt. Und natürlich, wie man das Ziel erreicht, durch wirkungsvolle Schutzmaßnahmen teure Arbeitsunfälle zu verhindern.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind mehr als 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in rund 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.