Geschützt beim Umgang mit Verstorbenen

Wer beruflich Umgang mit Verstorbenen hat, ist biologischen Gefährdungen durch Mikroorganismen ausgesetzt. Die DGUV Information 214-021 unterstützt Bestattungsunternehmerinnen und -unternehmer dabei, diese Gefährdungen zu identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Neben grundsätzlichen Empfehlungen werden die Bereiche „Thanatopraktische Behandlung/modern embalming“, „Wiederbelegung, Umbettung und Exhumierung“, „Bergung von Unglücksopfern und spät aufgefundenen Leichnamen“ in eigenen

Kapiteln behandelt. Darüber hinaus enthält die Broschüre einen beispielhaften Hygiene- und Desinfektionsplan für Bestattungsunternehmen, der separat heruntergeladen werden kann.

Die 44-seitige Broschüre steht ab jetzt im Medienkatalog der BG Verkehr als zuständige Berufsgenossenschaft und in der Publikationsdatenbank der DGUV zum Download bereit. Die gedruckte Version ist voraussichtlich im Laufe des Aprils lieferbar.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind mehr als 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in rund 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.