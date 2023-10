Wachwechsel bei der BG Verkehr: Stefan Wurzel löst Klaus Peter Röskes ab

Stefan Wurzel wurde einstimmig als Vorstandsvorsitzender auf Arbeitgeberseite gewählt. Wurzel gehört der Selbstverwaltung der BG Verkehr bereits seit 1999 an. In den ersten Jahren war er in stellvertretenden Funktionen aktiv. Im Jahr 2011 wurde er erstmals als ordentliches Mitglied in die Vertreterversammlung gewählt. Seit 2017 ist Wurzel Mitglied des Vorstandes und alternierender Vorsitzender des Finanzausschusses.

Als erfolgreicher Speditions- und Transportunternehmer repräsentiert der 61-jährige den größten Wirtschaftszweig der in der BG Verkehr vertretenen Mitgliedsunternehmen. Wurzel ist Mitinhaber der Erich Wurzel GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg und Elze (Niedersachsen). Als Vorstandsvorsitzender des Verbandes Güterkraftverkehr und Logistik Hamburg ist er im Gewerbe bestens vernetzt.

„Ich freue mich auf die Arbeit als Vorstandsvorsitzender gemeinsam mit Hanno Harms, meinem Kollegen auf Versichertenseite. Vom meinem Vorgänger Klaus Peter Röskes übernehme ich ein gut bestelltes Haus. Wir werden die BG Verkehr natürlich weiterhin an den aktuellen Strömungen ausrichten müssen, aber unsere Richtung stimmt“, sagte Wurzel.

Generationswechsel in der Selbstverwaltung

Wurzel hat gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden auf Versichertenseite, Hanno Harms, und der Vorsitzenden der Geschäftsführung, Sabine Kudzielka, die Aufgabe, einen Generationswechsel in der Selbstverwaltung des Unfallversicherungsträgers zu moderieren. Von den bisherigen 88 ordentlichen Mitgliedern von Vertreterversammlung und Vorstand kandidierten mehr als ein Drittel nicht für eine erneute Amtszeit. „Unsere neue Selbstverwaltung ist jünger und weiblicher“, kommentierte Sabine Kudzielka das Ergebnis der Sozialwahlen, die auch diesmal als Friedenswahlen abgehalten werden konnten.

Diamantene Ehrennadel für Klaus Peter Röskes

Eine besondere Ehrung gab es für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden auf Arbeitgeberseite, Klaus Peter Röskes (Heiligenhaus). Er erhielt nach 24 erfolgreichen Jahren an der Spitze der BG Verkehr die erstmals vergebene Diamantene Ehrennadel des Unfallversicherungsträgers. Hanno Harms hob in seiner Laudatio den Weitblick, die Überzeugungskraft und die Durchsetzungsfähigkeiten von Röskes hervor, der gleichzeitig immer offen für fair ausgehandelte Kompromisse gewesen sei.

Zu den Erfolgen in Röskes Amtszeit zählen die Fusionen mit der Binnenschifffahrts-BG, der See-BG und der Unfallkasse Post und Telekom. Klaus Peter Röskes zählt zudem zu den Architekten des Klinikverbundes der BG Kliniken und dessen Kooperation mit den Bundeswehrkrankenhäusern. In der Präventionsarbeit erwarb sich Röskes besondere Verdienste bei der Einführung von Fahrerassistenzsystemen, die der scheidende Vorstandsvorsitzende im Dialog mit den Fahrzeugherstellern und der Politik entscheidend voranbrachte. „Klaus Peter Röskes hinterlässt seinem Nachfolger ein gut aufgestelltes Haus, aber auch sehr große Fußspuren. Sein Handeln und seine Aktivitäten haben prägende Auswirkungen auf die vor uns liegenden Aufgaben“, lobte Vorstandskollege Hanno Harms anlässlich der Verleihung der Ehrennadel.

Peter Zander neuer alternierender Vorsitzender der Vertreterversammlung

Neu besetzt wurde während der konstituierenden Sitzung der BG Verkehr auch das Amt des Vorsitzenden der Vertreterversammlung auf Arbeitgeberseite. Einstimmig gewählt wurde Peter Zander, der damit Nachfolger des ausgeschiedenen Ulrich Bönders wird. Zander ist der bisherige Vorsitzende des Präventionsausschusses und verfügt über langjährige Erfahrung in den Gremien der BG Verkehr. Wiedergewählt wurde Wolfgang Witzke als Vorsitzender der Vertreterversammlung für die Versichertenseite. Zander und Witzke übernehmen den Vorsitz des Gremiums im jährlichen Wechsel.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den mehr als 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.