Logo "Hat's geklickt?" Im Januar 1976 wurde das Angurten im Pkw Pflicht. Seit 1992 sind Sicherheitsgurte auch in Lkw und Transportern verpflichtend vorgeschrieben. Anfangs verzichteten jedoch viele Fahrerinnen und Fahrer auf den Gurt.

Dies nahmen die BG Verkehr und der DVR vor 20 Jahren zum Anlass, um mit Partnern die Aktion "Hat's geklickt?" zu starten. 20 Jahre, in denen sich viel getan hat. Lag zu Beginn der Aktion die Gurtanlegequote zwischen 5 und 10 Prozent, so sind inzwischen über 87 Prozent mit Gurt unterwegs. Damit verbesserte sich die Tragequote in den 20 Jahren der Kampagne erheblich, liegt jedoch noch immer unterhalb der Quote im Pkw mit nahezu 98 Prozent. Dies soll sich mit einer Weiterführung der Kampagne ändern.

Zwanzig Jahre "Hat's geklickt?"