Außerkraftsetzung der DGUV Vorschrift 15
16.09.2025 - Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 18. August 2025 die Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Elektromagnetische Felder" (DGUV Vorschrift 15) zum ersten Tag des auf die Veröffentlichung folgenden Monats genehmigt.
Die Außerkraftsetzung wurde am 28. Mai 2025 von der Vertreterversammlung der BG Verkehr beschlossen.
Die Genehmigung für die Außerkraftsetzung erfolgte unter dem Aktenzeichen IIIb1-34124-5.
