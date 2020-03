20987559

Durchschnittsheuern für Seeleute in der Fischerei

26.02.2020 - Der Ausschuss II der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der FISCHEREI hat in der Sitzung am 5. Dezember 2019 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Fischerei (Abschnitt G) mit Wirkung vom 1. Januar 2020 beschlossen.