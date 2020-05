20813857

Durchschnittsheuern für Seeleute in der Großen Hochseefischerei

05.05.2020 - Der Ausschuss II der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der FISCHEREI hat in der Sitzung am 24. März 2020 neue Durchschnittsheuern für Seeleute in der Großen Hochseefischerei (Abschnitt I der Beitragsübersicht) beschlossen.