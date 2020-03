Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei

17.03.2020 - Der Ausschuss I der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der KAUFFAHRTEI hat in der Sitzung am 5. Dezember 2019 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A, L und G) mit Wirkung vom 1. Januar 2020 beschlossen.