Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Auftraggebers:

BG Verkehr Bezirksverwaltung Tübingen, Europaplatz 2, 72072 Tübingen

Tel.: 07071 933-3210, E-Mail: vergabe-tuebingen@bg-verkehr.de

Gewähltes Vergabeverfahren:

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Auftragsgegenstand:

Austausch von 2 Brandgas-Dachventilatoren zur Lüftung/Entrauchung der Tiefgarage Europaplatz 2 in Tübingen

Ort der Ausführung:

BG Verkehr, Europaplatz 2, 72072 Tübingen

Name des beauftragten Unternehmens:

Kurfess Gebäudetechnik GmbH