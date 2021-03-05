Austausch von 2 Brandgas-Dachventilatoren zur Lüftung/Entrauchung der Tiefgarage
Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Auftraggebers:
BG Verkehr Bezirksverwaltung Tübingen, Europaplatz 2, 72072 Tübingen
Tel.: 07071 933-3210, E-Mail: vergabe-tuebingen@bg-verkehr.de
Gewähltes Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand:
Austausch von 2 Brandgas-Dachventilatoren zur Lüftung/Entrauchung der Tiefgarage Europaplatz 2 in Tübingen
Ort der Ausführung:
BG Verkehr, Europaplatz 2, 72072 Tübingen
Name des beauftragten Unternehmens:
Kurfess Gebäudetechnik GmbH
Artikelaktionen