Brandwache in dem Dienstgebäude der Bezirksverwaltung Tübingen
Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:
BG Verkehr, Bezirksverwaltung Tübingen, Europaplatz 2, 72072 Tübingen
Name des beauftragten Unternehmens:
ASIS Sicherheit & Brandschutz GmbH, Farmstraße 122, 64546 Mörfelden-Walldorf
Verfahrensart:
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb
Art und Umfang der Leistung:
Brandwache in dem Dienstgebäude der Bezirksverwaltung Tübingen
Zeitraum der Leistungserbringung:
1 Monat mit der Option der Verlängerung
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