Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:

BG Verkehr, Bezirksverwaltung Tübingen, Europaplatz 2, 72072 Tübingen

Name des beauftragten Unternehmens:

ASIS Sicherheit & Brandschutz GmbH, Farmstraße 122, 64546 Mörfelden-Walldorf

Verfahrensart:

Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Art und Umfang der Leistung:

Brandwache in dem Dienstgebäude der Bezirksverwaltung Tübingen

Zeitraum der Leistungserbringung:

1 Monat mit der Option der Verlängerung