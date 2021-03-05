Hoteldienstleistungen für die Fortbildungsveranstaltung der Renten- und Widerspruchsausschüsse
Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:
BG Verkehr, Vergabestelle, Ottenser Hauptstraße 54, 22765 Hamburg
Name des beauftragten Unternehmens:
Hotel NH Frankfurt Airport West
Verfahrensart:
Verhandlungsvergabe
Art und Umfang der Leistung:
Hoteldienstleistungen für die Fortbildungsveranstaltung für die Renten- und Widerspruchsausschüsse der BG Verkehr
Zeitraum der Leistungserbringung:
Oktober 2026
Artikelaktionen