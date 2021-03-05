Hoteldienstleistungen für die Fortbildungsveranstaltung der Renten- und Widerspruchsausschüsse

Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:

BG Verkehr, Vergabestelle, Ottenser Hauptstraße 54, 22765 Hamburg

Name des beauftragten Unternehmens:

Hotel NH Frankfurt Airport West

Verfahrensart:

Verhandlungsvergabe

Art und Umfang der Leistung:

Hoteldienstleistungen für die Fortbildungsveranstaltung für die Renten- und Widerspruchsausschüsse der BG Verkehr

Zeitraum der Leistungserbringung:

Oktober 2026