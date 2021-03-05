Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation, Vergabestelle, Ottenser Hauptstr. 54, 22765 Hamburg

Name des beauftragten Unternehmens:

SVA System Vertrieb Alexander GmbH

Verfahrensart:

Verhandlungsvergabe

Art und Umfang der Leistung:

Renewal 1.100 ControlUp Lizenzen VDI & DaaS CCU license Advanced package

Zeitraum der Leistungserbringung:

15.02.2026 – 14.02.2027