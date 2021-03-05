Renewal 1.100 ControlUp Lizenzen VDI & DaaS CCU license Advanced package
Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation, Vergabestelle, Ottenser Hauptstr. 54, 22765 Hamburg
Name des beauftragten Unternehmens:
SVA System Vertrieb Alexander GmbH
Verfahrensart:
Verhandlungsvergabe
Art und Umfang der Leistung:
Renewal 1.100 ControlUp Lizenzen VDI & DaaS CCU license Advanced package
Zeitraum der Leistungserbringung:
15.02.2026 – 14.02.2027
