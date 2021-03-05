Schließdienst für die Verwaltungsräume der Verbindungsstelle/Außenstelle Duisburg
Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:
BG Verkehr, Bezirksverwaltung Wuppertal, Abt. Allgemeine Verwaltung, Aue 96, 42103 Wuppertal,
Name des beauftragten Unternehmens:
Westdeutscher Wachdienst GmbH & Co. KG, Neckarstraße 22-24, 45478 Mülheim an der Ruhr
Verfahrensart:
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb
Art und Umfang der Leistung:
Schließdienst für die Verwaltungsräume der Verbindungsstelle/Außenstelle Duisburg der BG Verkehr
Zeitraum der Leistungserbringung:
01.07.2026 – 30.09.2031
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