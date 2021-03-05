Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:

BG Verkehr, Bezirksverwaltung Wuppertal, Abt. Allgemeine Verwaltung, Aue 96, 42103 Wuppertal,

Name des beauftragten Unternehmens:

Westdeutscher Wachdienst GmbH & Co. KG, Neckarstraße 22-24, 45478 Mülheim an der Ruhr

Verfahrensart:

Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Art und Umfang der Leistung:

Schließdienst für die Verwaltungsräume der Verbindungsstelle/Außenstelle Duisburg der BG Verkehr

Zeitraum der Leistungserbringung:

01.07.2026 – 30.09.2031