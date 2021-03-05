Unterhaltsreinigung der Verwaltungsräume in Duisburg

Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:

BG Verkehr, Bezirksverwaltung Wuppertal, Abt. Allgemeine Verwaltung, Aue 96, 42103 Wuppertal,

Name des beauftragten Unternehmens:

Wackler Service Group GmbH & Co. KG, Am Meerkamp 19b, 40667 Meerbusch

Verfahrensart:

Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Art und Umfang der Leistung:

Unterhaltsreinigung der Verwaltungsräume der Verbindungsstelle/Außenstelle Duisburg der BG Verkehr

Zeitraum der Leistungserbringung:

01.07.2026 – 30.09.2029