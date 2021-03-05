Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:

BG Verkehr

Dienststelle Schiffssicherheit

Brandstwiete 1

20457 Hamburg

Name des beauftragten Unternehmens:

Hooked-Engineering GmbH & Co. KG

Veritaskai 2

21079 Hamburg

Verfahrensart:

Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Art und Umfang der Leistung:

Unterstützungsleistungen für das schiffbauliche Referat der Dienststelle Schiffssicherheit

Zeitraum der Leistungserbringung:

ab sofort bis 31.01.2027