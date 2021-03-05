Unterstützungsleistungen für das schiffbauliche Referat der Dienststelle Schiffssicherheit
Name, Anschrift des Auftraggebers und dessen Vergabestelle:
BG Verkehr
Dienststelle Schiffssicherheit
Brandstwiete 1
20457 Hamburg
Name des beauftragten Unternehmens:
Hooked-Engineering GmbH & Co. KG
Veritaskai 2
21079 Hamburg
Verfahrensart:
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb
Art und Umfang der Leistung:
Unterstützungsleistungen für das schiffbauliche Referat der Dienststelle Schiffssicherheit
Zeitraum der Leistungserbringung:
ab sofort bis 31.01.2027
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