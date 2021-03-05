Name und Anschrift des Auftraggebers:

BG Verkehr

Stabsbereich Revision und Vergabe

Ottenser Hauptstraße 54

22765 Hamburg

Tel.: (040) 3980-1193

E-Mail: vergabestelle@bg-verkehr.de

Auftragsgegenstand:

Wartung und Instandhaltung der Raumlufttechnik (RLT)

Ort der Ausführung:

BG Verkehr

Bezirksverwaltung Tübingen

Europaplatz 2

72072 Tübingen

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

Wartungsvertrag über 4 Jahre für die Wartung und Instandsetzung der RLT

Voraussichtlicher Zeitraum der Leistung:

01.01.2026 bis 31.12.2029