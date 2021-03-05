Wartung und Instandhaltung der Raumlufttechnik (RLT)
Name und Anschrift des Auftraggebers:
BG Verkehr
Stabsbereich Revision und Vergabe
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Tel.: (040) 3980-1193
E-Mail: vergabestelle@bg-verkehr.de
Auftragsgegenstand:
Wartung und Instandhaltung der Raumlufttechnik (RLT)
Ort der Ausführung:
BG Verkehr
Bezirksverwaltung Tübingen
Europaplatz 2
72072 Tübingen
Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:
Wartungsvertrag über 4 Jahre für die Wartung und Instandsetzung der RLT
Voraussichtlicher Zeitraum der Leistung:
01.01.2026 bis 31.12.2029
