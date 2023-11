Praxisnah, fundiert und kollegial

Für den ersten Termin des digitalen Veranstaltungsformats gab es bereits positive Resonanz: Die teilnehmenden Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sifa) lobten unter anderem die praxisnahen Themen, die lockere Atmosphäre und die guten Netzwerkmöglichkeiten. Die nächste Möglichkeit, sich in diesem neuen Format fachlich auszutauschen, haben Sifas am 6. Dezember.

Auch diesmal übernehmen eine Referentin und eine erfahrene Aufsichtsperson der BG Verkehr die Moderation der 90-minütigen Online-Veranstaltung und geben dem aktiven Austausch über die Erfahrungen als Sifa einen Rahmen. Die Fragen und Anregungen aller zugeschalteten Sifas sollen den Kern der Diskussion bilden.

Webex-Konferenz

Die „Fachsimpelei für Sifas“ findet als Webex-Konferenz statt. Dafür muss nichts installiert werden, das Webmeeting läuft über den Browser. Um dabei zu sein, sind nur eine stabile Internetverbindung, ein aktueller Browser (Chrome, Firefox, Edge oder Safari), Kamera, Mikrofon und Lautsprecher nötig. Bitte planen Sie ein, mit eingeschalteter Kamera teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer sich den Termin direkt in seinem Kalender speichern möchte, findet hier alle Informationen und den Link zur Veranstaltung auf einen Blick.

Weitere Termine

Für den digitalen Erfahrungsaustausch sind im kommenden Jahr vier weitere Termine geplant: am 6. März, am 2. Mai, am 4. September sowie am 4. Dezember, jeweils zwischen 13:30 und 15 Uhr.

Weitere Informationen und Link zur Veranstaltung