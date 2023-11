Verkehrsmedizinische Woche 2024: Seminare im Januar

In einem dreitägigen Online-Seminar der BG Verkehr vom 8. bis 10. Januar 2024 erläutern Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Organisationen einzelne Aspekte der Flug- und Arbeitsmedizin sowie des fliegerischen Alltags. Wissen zu den besonderen Personengruppen Hubschrauber-, Flugsicherungs- und Flugbegleitpersonal ist ebenfalls Bestandteil der Veranstaltung.

Um auch für den Straßenverkehr (Fahrerlaubnisverordnung) und den innerbetrieblichen Verkehr ein Fortbildungsangebot zu machen, beteiligt sich die BG Verkehr an einem Online-Seminar der Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie Baden-Württemberg (SAMA) am 11. und 12. Januar 2024.

Abschließend, am Samstag, dem 13. Januar 2024, folgt ein Präsenzseminar am Kölner Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Es bietet unter anderem praktische Übungen zur Beurteilung des Sehvermögens und zu psychometrischen Leistungstests in der Verkehrsmedizin – als praktische Umsetzung der Online-Seminar-Bestandteile. Außerdem ist das Format „Meet the Expert“ Teil der Präsenzveranstaltung. Das Thema: „Pandemien und andere Gefahren für die Luftfahrt“.

Zusammenarbeit zwischen Verkehrs- und Arbeitsmedizin verbessern

Die BG Verkehr organisiert ihre beiden Seminarteile der Verkehrsmedizinischen Woche in Kooperation mit dem DLR. Die Seminare richten sich an Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner, Flugmedizinische Sachverständige sowie Betriebsärztinnen und -ärzte von Luftfahrtunternehmen.

Dr. Jörg Hedtmann, Leiter des Geschäftsbereichs Prävention bei der BG Verkehr und wissenschaftlicher Leiter der beiden Seminare freut sich darauf, die Zusammenarbeit der verkehrs- und arbeitsmedizinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte zu verbessern. "Wer die Synergien dieser beiden Aufgaben nutzen will, muss die unterschiedlichen Zielrichtungen beherrschen", betont Hedtmann, „und natürlich das Arbeitsumfeld sowie die Belastungen des fliegenden Personals gut einschätzen können."

Informationen zum Programm und zur Anmeldung