Fortbildungsangebote für Ärzte und Ärztinnen

Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt"

im Rahmen des Zulassungsverfahren für Tauglichkeitsuntersuchungen in der Binnenschifffahrt

Um als Arzt bzw. Ärztin zur Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen in der Binnenschifffahrt gemäß BinSchPersV zugelassen werden zu können, ist die Teilnahme am Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt" eine Voraussetzung.

Seminarinhalte Rechtliche Verankerung des Berufes Binnenschiffer, Mindestbesatzungen, Ruhezeiten und Freizeitregelungen in der Binnenschifffahrt Das Binnenschiff: Arbeitsplatz, Leben an Bord Anforderungen an die Tauglichkeit und Ausstellung des Zeugnisses Tauglichkeitskriterien bei Gesundheitsstörungen, Auflagen, Einschränkungen und Fallbeispiele Gesundheitliche Eignung des Bordpersonals in der Binnenschifffahrt Praktische Unterweisung, z. B.: Maschinenhalle

Tankschiffsektion

Bergung aus der Kabine

Flachwasser-Simulator

Bei allen Vorträgen besteht ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen.

Bei der Ärztekammer Nordrhein kann eine Anerkennung des Seminars als Fortbildungsmaßnahme beantragt werden.

Seminaranmeldung

Das nächste eintägige Seminar findet am 25. September 2026 am Schiffer-Berufskolleg RHEIN statt.

Zum Seminar anmelden

Zulassungsverfahren

Die BG Verkehr wird bei der Durchführung des Zulassungsverfahrens von der ASD Rhein-Ruhr GmbH unterstützt. Alle Informationen zum Zulassungsverfahren sowie die Antragsformulare finden sie auf der Internetseite der ASD Rhein-Ruhr GmbH.

Die BG Verkehr und die ASD Rhein Ruhr GmbH prüfen nach Antragseingang, ob die jeweils einschlägigen Voraussetzungen nach den Vorgaben der Binnenschiffspersonalverordnung (§ 24 (2) BinSchPersV i. V. m. Anlage 6a) vorliegen.

Im Rahmen des Zulassungsverfahren werden die erforderlichen Gebühren unter Berücksichtigung der Kostensätze der Gebührenordnung BMDV-WS-BesGebV (113 Zulassung von Ärzten) von der BG Verkehr erhoben.

Fragen zum Zulassungsverfahren sowie zur Antragsstellung beantwortet Ihnen Frau Dr. Karin Wittinghofer (ASD Rhein-Ruhr GmbH), Tel.: 0203 80045-21, E-Mail: info@asd-rhein-ruhr.de. Meldung von Tauglichkeitsuntersuchungen Sie sind bereits zugelassene Ärztin oder zugelassener Arzt? Dann nutzen Sie zum Nachweis der von Ihnen durchgeführten Tauglichkeitsuntersuchungen in der Binnenschifffahrt bitte untenstehendes Formular. Die Nachweise müssen jährlich bis zum 15. Februar des Folgejahres an die ASD Rhein-Ruhr GmbH gesendet werden. Meldung durchgeführter Tauglichkeitsuntersuchungen in der Binnenschifffahrt

Arbeitsmedizin in der Luftfahrt: Verkehrsmedizinische Woche

Regelmäßig ist die BG Verkehr in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der DGUV Akademie zum Thema Arbeitsmedizin in der Luftfahrt aktiv. In der sogenannten „Verkehrsmedizinischen Woche“ werden aktuelle Themen aus der Verkehrsmedizin mit Themen aus der Luftfahrt verknüpft. Die Seminare richten sich an Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner, flugmedizinische Sachverständige sowie Betriebsärzteinnen und Betriebsärzte von Luftfahrtunternehmen.

Die nächste Verkehrsmedizinische Woche findet voraussichtlich 2027 statt.

Seminarangebot der BG Verkehr

Einige Seminare der BG Verkehr stehen ebenfalls Betriebsärztinnen und Betriebsärzten zur Verfügung, die Unternehmen aus unserem Versichertenkreis betreuen. Über die Eingabe "Betriebsärzte" in der Rubrik "Zielgruppe" erhalten Sie schnell eine Übersicht über geeignete Veranstaltungen.

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