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Verkehrsmedizin

Das Fachgebiet Verkehrsmedizin ist eine Schnittstelle zwischen Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmedizinern sowie anderen (Fach-)Ärztinnen und Ärzten. Im Fokus steht die Beurteilung der tagesaktuellen Fahrtüchtigkeit und der grundsätzlichen Fahreignung von Beschäftigten.

Eignungsbeurteilung für Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten (FSÜ) FSÜ dienen dazu, die Eignung von Beschäftigten für Tätigkeiten mit besonderer Verantwortung zuverlässig einzuschätzen. Hierbei spielen die Beurteilungsgrundlagen aus der Fahrerlaubnisverordnung und den DGUV Empfehlungen zusammen. Mehr Info

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