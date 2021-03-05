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Arbeitsmedizin

Das Fachgebiet Arbeitsmedizin befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Arbeit und Gesundheit. Ziel ist es, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu erkennen, Erkrankungen vorzubeugen und die physische sowie psychische Leistungsfähigkeit von Beschäftigten langfristig zu erhalten und zu fördern.

Fortbildungsangebote für Ärzte und Ärztinnen Informieren Sie sich über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den bei uns versicherten Unternehmen auf unseren Branchenseiten. Oder besuchen Sie ein Seminar der BG Verkehr. Das Angebot ist vielfältig. Mehr Infos

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