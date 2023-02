Satzung - 8. Nachtrag 23.12.2022 - Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat am 23. Dezember 2022 den 8. Nachtrag zur Satzung der BG Verkehr genehmigt (Az.: 112 - 10502#00012#0001).

Neue Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei 19.09.2022 - Der Ausschuss I der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der KAUFFAHRTEI hat im schriftlichen Verfahren am 13. Juli 2022 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A 19) mit Wirkung vom 1. Juni 2022 beschlossen.

Neue Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei 23.05.2022 - Der Ausschuss I der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der KAUFFAHRTEI hat in der Sitzung am 22. März 2022 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A 17., A 18. und A 19.) mit Wirkung vom 1. April 2022 beschlossen.

Neue Durchschnittsheuern für Seeleute in der Fischerei 23.05.2022 - Der Ausschuss II der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der FISCHEREI hat in der Sitzung am 22. März 2022 neue Durchschnittsheuern für Seeleute in der Großen Hochseefischerei (Abschnitt I der Beitragsübersicht) beschlossen.

Mitteilung über Einzelheiten der Wahl zur Vertreterversammlung 13.04.2022 - Informationen des Wahlausschusses zu den Sozialversicherungswahlen 2023

Sitzung des Wahlausschusses der BG Verkehr zur Sozialwahl 2023 16.03.2022 - Im Jahr 2023 findet die nächste Sozialversicherungswahl statt. Wahltag ist der 31. Mai 2023. Der Vorstand der BG Verkehr hat einen Wahlausschuss bestellt.

Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei 09.02.2022 - Der Ausschuss I der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der KAUFFAHRTEI hat im schriftlichen Verfahren am 9. Dezember 2021 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A, L und G) mit Wirkung vom 1. Januar 2022 beschlossen.

Änderung der Entschädigungsregelung 27.01.2022 - Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat am 20. Januar 2022 (Az.: 112-69330.1-240/2016) die Änderungen der Entschädigungsregelung für der Mitglieder der Vertreterversammlung, des Vorstandes, der Organausschüsse, des Widerspruchs- und des Rentenausschusses der BG Verkehr gemäß § 41 Abs. 4 SGB IV in Verbindung mit § 90 Abs. 1 SGB IV genehmigt.

Durchschnittsheuern für Seeleute in der Fischerei 20.01.2022 - Der Ausschuss II der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der FISCHEREI hat im schriftlichen Verfahren am 9. Dezember 2021 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Fischerei (Abschnitt G) mit Wirkung vom 1. Januar 2022 beschlossen.