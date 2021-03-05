Erklärfilm (barrierefreie Fassungen)

Wie können Unternehmen mit Hilfe einer Gefährdungsbeurteilung Risiken am Arbeitsplatz erkennen und wirksam vorbeugen? Wie können geeignete Schutzmaßnahmen entwickelt, umgesetzt und fortlaufend verbessert werden? Der Erklärfilm erläutert dies in Kürze.

Gefährdungsbeurteilung (Film mit Untertitel)

Video herunterladen

Gefährdungsbeurteilung (Film mit Audiodeskription)

Video herunterladen

