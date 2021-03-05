Als Grundlage und Hilfestellung für die Gefährdungsbeurteilung stellt die BG Verkehr Mustervorlagen zur Verfügung: Das Arbeitsblatt "Gefährdungsbeurteilung" dient zur strukturierten Ermittlung von Gefährdungen und Belastungen, das Arbeitsblatt "Maßnahmen", um geeignete Schutzmaßnahmen zu eruieren und festzuhalten.

Hilfestellung für die Auswahl, Bereitstellung und Verwendung der benötigten persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bietet die "PSA-Matrix". Sie muss auf die betrieblichen Gegebenheiten angepasst und z. B. um Typenbezeichnung und Hersteller ergänzt werden.

Damit die Umsetzung der Maßnahmen funktioniert, ist es unerlässlich, die Beschäftigten miteinzubeziehen. Führen Sie regelmäßig Unterweisungen durch und überzeugen Sie sich, dass die Inhalte verstanden wurden. Zur Dokumentation hilft Ihnen das Arbeitsblatt "Unterweisung".

Nutzen Sie Betriebsanweisungen als Möglichkeit, bestimmte Arbeitsabläufe und andere betriebsinterne Regeln zu definieren.

Musterdokumente Gefährdungsbeurteilung

Deckblatt Gefährdungsbeurteilung

Festlegen von Unternehmensbereichen, Arbeitsplätzen und Tätigkeiten

Arbeitsblatt "Gefährdungsbeurteilung"

Arbeitsblatt "Schutzmaßnahmen"

Arbeitsblatt "Unterweisung"

PSA-Matrix

Branchenspezifische Informationen zur Gefährdungsbeurteilung finden Sie unter "Arbeitsschutz organisieren" der jeweiligen Branchen.

