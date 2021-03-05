Zuordnung der Gewerbszweige

Zuordnung der Gewerbszweige der BG Verkehr zu den Betreuungsgruppen der Grundbetreuung gemäß DGUV Vorschrift 2, Anlage 2 

Betreuungsgruppe III
Gewerbszweige der BG Verkehr WZ 2008 Kode
Einzelhandel (mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in Verkaufsräumen) 47.4
Omnibusunternehmen (Personenbeförderung aller Art mit Omnibussen mit mehr als 9 Sitzplätzen, Kleinwegebahnen) 49.3
Schüler-/ Behindertenbeförderung (von den Vorschriften der Personenbeförderungsgesetzes befreite Beförderung von Schülern und Behinderten mit Pkw und Kleinbussen bis 9 Sitzplätze und Behindertentransportkraftwagen) 49.3
Taxenunternehmen (Personenbeförderung mit Pkw im Rahmen der erteilten Taxi-Genehmigung) 49.3
Mietwagenunternehmen (Personenbeförderung mit Pkw im Rahmen der erteilten Mietwagen-Genehmigung, genehmigungsfreie Personenbeförderung, Schwertransportbegleitung, Autolotse, Chauffeur- und Limousinendienst) 49.3
Luftfahrtunternehmen (Luftfahrtunternehmen aller Art, Linien-, Charter- und Bedarfsluftverkehr, Schädlingsbekämpfung, Landvermessung, Luftbildflüge Vermietung von Luftfahrzeugen, private Luftfahrzeughaltungen) 51.1,
51.2
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 62
Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen 63.9
Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68.3
Public-Relations- und Unternehmensberatung 70.2
Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften 72.2
Werbung 73.1
Markt- und Meinungsforschung 73.2
Autovermietung (Vermietung von Kfz aller Art an Selbstfahrer) 77.1
Geld- und Werttransporte (Beförderung von Geld und Wertgegenständen mit gepanzerten Geldtransportfahrzeugen) 80.1
Call Center 82.2
Erbringung von anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. 82.99
Wassersportschulen (praktische und theoretische Ausbildung von Wassersportschülern) 85.3,
85.5
Fliegerschulen (praktische und theoretische Ausbildung von Flugschülern in Fliegerschulen, Segel- und Drachenfliegerschulen usw.) 85.3,
85.5
Fahrschulen (praktische und theoretische Ausbildung und Nachschulung von Kraftfahrern, Fahrsicherheitstraining, Verkehrsübungsplätze u. ä. Einrichtungen) 85.3,
85.5
Krankentransporte / Rettungsdienst (Krankentransport nach den Vorschriften des jeweiligen Rettungsdienstgesetzes mit Krankenkraftwagen, Rettungsdienst, Spenderorgan-Transporte) 86.9
Reittier-, Gespann-, Stallhaltung (Verleih von Reittieren, Reitschule, Kutschfahrten, gewerbsmäßige Unterbringung von Reittieren einschl. Fütterung und Pflege) 93.1
Bestattungsunternehmen (Ausführung von Bestattungen und Überführungen) 96.03
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a.n.g. 96.09

Betreuungsgruppe II
Gewerbszweige der BG Verkehr WZ 2008 Kode
Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g. 33.2
Entsorgungswirtschaft (Einsammlung und Transport von Abfällen mit Umleerbehältern, Wechselbehältern und anderen Transportbehältnissen sowie von flüssigen und/oder gefährlichen Abfällen mit Spezialfahrzeugen oder Spezialbehältern, Kanalreinigung und -dienstleistung, Straßenreinigung einschl. Winterdienst, Abfallbehandlung/-vermarktung, Industriereinigung, Abwasserreinigung) 38.1,
38.21,
38.3
Autowäsche/-pflege (Autowaschanlage, Waschen und Pflegen von Kfz aller Art) 45.2
Güterverkehr (Transporte von Gütern aller Art mit Kfz und Anhängern, Kurier-, Express , Paket- und Lieferdienste einschl. Fahrradkuriere) 49.4,
53.2
Autokranunternehmen (Transporte und Arbeiten aller Art mit Auto- und Mobilkranen und Hubsteigern) 49.4
Möbelspedition einschl. Logistik (Versendung von Umzügen, Handelsmöbeln, medizintech. Geräten, EDV-Anlagen, Kunstgegenständen, Messe-/Ausstellungsgut in Spezialfahrzeugen einschl. Lagerung und für die funktionsfähige Übergabe erforderliche Dienstleistungen) 49.4
Kraftwagenspedition (Versenden von Gütern für Rechnungen eines anderen im eigenen Namen) 49.4
Unternehmen der Seefahrt 50.1,
50.2
Fähren (Beförderung von Personen und Fahrzeugen im Pendel- und Linienverkehr auf festgelegten Routen) 50.3
Personenschifffahrt (Beförderung von Personen an Bord von Fahrgastschiffen, Kabinenschiffen, Hotelschiffen und sonstigen Wasserfahrzeugen, die zur Personenbeförderung zugelassen sind, soweit es sich nicht um Fähren handelt, Überführung von Personenschiffen)     50.3
Güterschifffahrt (Betrieb und Unterhaltung von Güterschiffen, Tankschiffen, Motor-, und Dampfschleppern, Schubverbänden, Last- und Schleppbarkassen, Proviantbooten sowie Ewerführerei, Abfallentsorgung mit Binnenschiffen, Überführung von Güterschiffen, Baggerei mit Saug-, Eimerketten- und Greifbaggern und Spülern zur Erhaltung der Schiffbarkeit der Schifffahrtswege) 50.4
Lagerei 52.1
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr 52.2
Kfz-Überführung (Überführung von Kfz aller Art auf eigener Achse einschl. Transfermanagement) 52.2
Autohof (Station des Straßengüterverkehrs mit Serviceeinrichtung für Fahrer und Fahrzeuge) 52.2
Garage, Parkhaus (gewerbemäßige Unterbringung von Kfz in Garagen und Parkhäusern und auf Parkplätzen) 52.2
Abschleppdienst (Bergung und Abschleppen von Kfz aller Art mit Spezialfahrzeugen) 52.2
Taucher- und Bergungsunternehmen, Schiffsleichterungen, Flusskabelverlegung, Schiffs- und Schifftankreinigung (Tauch- und Bergungsarbeiten, Verlegung von Flusskabel, Reinigungsarbeiten an Schiffen und in Schiffstankräumen) 52.2
Schiffsbefestigung (Schiffsbefestigung durch Festmacherbetriebe) 52.2
Flughafen, Flugplatz (Betrieb und Unterhaltung von Flughäfen und Flugplätzen) 52.2
Bodendienste für Luftfahrtunternehmen (Bodendienste einschl. Versorgung und Reinigung, Wartung und Reparatur- Werften-, Abfertigungsdienst und Kundenbetreuung auf dem Flughafen und in Stadtbüros usw.) 52.2
Bootshaus, Bootsvermietung (gewerbemäßige Unterbringung von Booten in Bootshäusern, Vermietung unbemannter Ruder-, Paddel-, Segel-, Tret- und Motorboote) 52.2
Briefdienste, Transportlogistik (mobile und stationäre Briefdienste, Fahrradkuriere, Transportlogistik ohne Fahrtätigkeit) 53.1
53.2
Hotels, Gasthöfe und Pensionen 55.1
Leitungsgebundene Telekommunikation 61.1

Fachlicher Verantwortungsbereich anderer UV-Träger

Darüber hinaus sind folgende Branchen entsprechend dem fachlichen Verantwortungsbereich anderer Unfallversicherungsträger den nachfolgenden Betreuungsgruppen zugeordnet:

Betreuungsgruppe III
Branche WZ 2008 Kode
Handel mit bspw. Kfz, Wohnmobilen, Wohnwagen 45.1
Großhandel mit bspw. Brenn- und Baustoffen 46.7
Makler, Vermittler 74.9
Reisebüro 79.1
Hausbesorgungen, Hausmeisterdienste 81.1

Betreuungsgruppe II
Branche WZ 2008 Kode
Bordwirtschaften (Bewirtung von Gästen an Bord von Fähren und Personenschiffen) 56.1

Betreuungsgruppe I
Branche WZ 2008 Kode
Erdarbeiten, Baugrubenaushub, Abbrucharbeiten 43.1

 

Artikelaktionen