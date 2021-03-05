Zuordnung der Gewerbszweige

Gewerbszweige der BG Verkehr WZ 2008 Kode

Einzelhandel (mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in Verkaufsräumen) 47.4

Omnibusunternehmen (Personenbeförderung aller Art mit Omnibussen mit mehr als 9 Sitzplätzen, Kleinwegebahnen) 49.3

Schüler-/ Behindertenbeförderung (von den Vorschriften der Personenbeförderungsgesetzes befreite Beförderung von Schülern und Behinderten mit Pkw und Kleinbussen bis 9 Sitzplätze und Behindertentransportkraftwagen) 49.3

Taxenunternehmen (Personenbeförderung mit Pkw im Rahmen der erteilten Taxi-Genehmigung) 49.3

Mietwagenunternehmen (Personenbeförderung mit Pkw im Rahmen der erteilten Mietwagen-Genehmigung, genehmigungsfreie Personenbeförderung, Schwertransportbegleitung, Autolotse, Chauffeur- und Limousinendienst) 49.3

Luftfahrtunternehmen (Luftfahrtunternehmen aller Art, Linien-, Charter- und Bedarfsluftverkehr, Schädlingsbekämpfung, Landvermessung, Luftbildflüge Vermietung von Luftfahrzeugen, private Luftfahrzeughaltungen) 51.1,

51.2

Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 62

Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen 63.9

Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68.3

Public-Relations- und Unternehmensberatung 70.2

Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften 72.2

Werbung 73.1

Markt- und Meinungsforschung 73.2

Autovermietung (Vermietung von Kfz aller Art an Selbstfahrer) 77.1

Geld- und Werttransporte (Beförderung von Geld und Wertgegenständen mit gepanzerten Geldtransportfahrzeugen) 80.1

Call Center 82.2

Erbringung von anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. 82.99

Wassersportschulen (praktische und theoretische Ausbildung von Wassersportschülern) 85.3,

85.5

Fliegerschulen (praktische und theoretische Ausbildung von Flugschülern in Fliegerschulen, Segel- und Drachenfliegerschulen usw.) 85.3,

85.5

Fahrschulen (praktische und theoretische Ausbildung und Nachschulung von Kraftfahrern, Fahrsicherheitstraining, Verkehrsübungsplätze u. ä. Einrichtungen) 85.3,

85.5

Krankentransporte / Rettungsdienst (Krankentransport nach den Vorschriften des jeweiligen Rettungsdienstgesetzes mit Krankenkraftwagen, Rettungsdienst, Spenderorgan-Transporte) 86.9

Reittier-, Gespann-, Stallhaltung (Verleih von Reittieren, Reitschule, Kutschfahrten, gewerbsmäßige Unterbringung von Reittieren einschl. Fütterung und Pflege) 93.1

Bestattungsunternehmen (Ausführung von Bestattungen und Überführungen) 96.03