Zuordnung der Gewerbszweige
Zuordnung der Gewerbszweige der BG Verkehr zu den Betreuungsgruppen der Grundbetreuung gemäß DGUV Vorschrift 2, Anlage 2
|Gewerbszweige der BG Verkehr
|WZ 2008 Kode
|Einzelhandel (mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in Verkaufsräumen)
|47.4
|Omnibusunternehmen (Personenbeförderung aller Art mit Omnibussen mit mehr als 9 Sitzplätzen, Kleinwegebahnen)
|49.3
|Schüler-/ Behindertenbeförderung (von den Vorschriften der Personenbeförderungsgesetzes befreite Beförderung von Schülern und Behinderten mit Pkw und Kleinbussen bis 9 Sitzplätze und Behindertentransportkraftwagen)
|49.3
|Taxenunternehmen (Personenbeförderung mit Pkw im Rahmen der erteilten Taxi-Genehmigung)
|49.3
|Mietwagenunternehmen (Personenbeförderung mit Pkw im Rahmen der erteilten Mietwagen-Genehmigung, genehmigungsfreie Personenbeförderung, Schwertransportbegleitung, Autolotse, Chauffeur- und Limousinendienst)
|49.3
|Luftfahrtunternehmen (Luftfahrtunternehmen aller Art, Linien-, Charter- und Bedarfsluftverkehr, Schädlingsbekämpfung, Landvermessung, Luftbildflüge Vermietung von Luftfahrzeugen, private Luftfahrzeughaltungen)
|51.1,
51.2
|Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
|62
|Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
|63.9
|Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|68.3
|Public-Relations- und Unternehmensberatung
|70.2
|Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
|72.2
|Werbung
|73.1
|Markt- und Meinungsforschung
|73.2
|Autovermietung (Vermietung von Kfz aller Art an Selbstfahrer)
|77.1
|Geld- und Werttransporte (Beförderung von Geld und Wertgegenständen mit gepanzerten Geldtransportfahrzeugen)
|80.1
|Call Center
|82.2
|Erbringung von anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g.
|82.99
|Wassersportschulen (praktische und theoretische Ausbildung von Wassersportschülern)
|85.3,
85.5
|Fliegerschulen (praktische und theoretische Ausbildung von Flugschülern in Fliegerschulen, Segel- und Drachenfliegerschulen usw.)
|85.3,
85.5
|Fahrschulen (praktische und theoretische Ausbildung und Nachschulung von Kraftfahrern, Fahrsicherheitstraining, Verkehrsübungsplätze u. ä. Einrichtungen)
|85.3,
85.5
|Krankentransporte / Rettungsdienst (Krankentransport nach den Vorschriften des jeweiligen Rettungsdienstgesetzes mit Krankenkraftwagen, Rettungsdienst, Spenderorgan-Transporte)
|86.9
|Reittier-, Gespann-, Stallhaltung (Verleih von Reittieren, Reitschule, Kutschfahrten, gewerbsmäßige Unterbringung von Reittieren einschl. Fütterung und Pflege)
|93.1
|Bestattungsunternehmen (Ausführung von Bestattungen und Überführungen)
|96.03
|Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a.n.g.
|96.09
|Gewerbszweige der BG Verkehr
|WZ 2008 Kode
|Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g.
|33.2
|Entsorgungswirtschaft (Einsammlung und Transport von Abfällen mit Umleerbehältern, Wechselbehältern und anderen Transportbehältnissen sowie von flüssigen und/oder gefährlichen Abfällen mit Spezialfahrzeugen oder Spezialbehältern, Kanalreinigung und -dienstleistung, Straßenreinigung einschl. Winterdienst, Abfallbehandlung/-vermarktung, Industriereinigung, Abwasserreinigung)
|38.1,
38.21,
38.3
|Autowäsche/-pflege (Autowaschanlage, Waschen und Pflegen von Kfz aller Art)
|45.2
|Güterverkehr (Transporte von Gütern aller Art mit Kfz und Anhängern, Kurier-, Express , Paket- und Lieferdienste einschl. Fahrradkuriere)
|49.4,
53.2
|Autokranunternehmen (Transporte und Arbeiten aller Art mit Auto- und Mobilkranen und Hubsteigern)
|49.4
|Möbelspedition einschl. Logistik (Versendung von Umzügen, Handelsmöbeln, medizintech. Geräten, EDV-Anlagen, Kunstgegenständen, Messe-/Ausstellungsgut in Spezialfahrzeugen einschl. Lagerung und für die funktionsfähige Übergabe erforderliche Dienstleistungen)
|49.4
|Kraftwagenspedition (Versenden von Gütern für Rechnungen eines anderen im eigenen Namen)
|49.4
|Unternehmen der Seefahrt
|50.1,
50.2
|Fähren (Beförderung von Personen und Fahrzeugen im Pendel- und Linienverkehr auf festgelegten Routen)
|50.3
|Personenschifffahrt (Beförderung von Personen an Bord von Fahrgastschiffen, Kabinenschiffen, Hotelschiffen und sonstigen Wasserfahrzeugen, die zur Personenbeförderung zugelassen sind, soweit es sich nicht um Fähren handelt, Überführung von Personenschiffen)
|50.3
|Güterschifffahrt (Betrieb und Unterhaltung von Güterschiffen, Tankschiffen, Motor-, und Dampfschleppern, Schubverbänden, Last- und Schleppbarkassen, Proviantbooten sowie Ewerführerei, Abfallentsorgung mit Binnenschiffen, Überführung von Güterschiffen, Baggerei mit Saug-, Eimerketten- und Greifbaggern und Spülern zur Erhaltung der Schiffbarkeit der Schifffahrtswege)
|50.4
|Lagerei
|52.1
|Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr
|52.2
|Kfz-Überführung (Überführung von Kfz aller Art auf eigener Achse einschl. Transfermanagement)
|52.2
|Autohof (Station des Straßengüterverkehrs mit Serviceeinrichtung für Fahrer und Fahrzeuge)
|52.2
|Garage, Parkhaus (gewerbemäßige Unterbringung von Kfz in Garagen und Parkhäusern und auf Parkplätzen)
|52.2
|Abschleppdienst (Bergung und Abschleppen von Kfz aller Art mit Spezialfahrzeugen)
|52.2
|Taucher- und Bergungsunternehmen, Schiffsleichterungen, Flusskabelverlegung, Schiffs- und Schifftankreinigung (Tauch- und Bergungsarbeiten, Verlegung von Flusskabel, Reinigungsarbeiten an Schiffen und in Schiffstankräumen)
|52.2
|Schiffsbefestigung (Schiffsbefestigung durch Festmacherbetriebe)
|52.2
|Flughafen, Flugplatz (Betrieb und Unterhaltung von Flughäfen und Flugplätzen)
|52.2
|Bodendienste für Luftfahrtunternehmen (Bodendienste einschl. Versorgung und Reinigung, Wartung und Reparatur- Werften-, Abfertigungsdienst und Kundenbetreuung auf dem Flughafen und in Stadtbüros usw.)
|52.2
|Bootshaus, Bootsvermietung (gewerbemäßige Unterbringung von Booten in Bootshäusern, Vermietung unbemannter Ruder-, Paddel-, Segel-, Tret- und Motorboote)
|52.2
|Briefdienste, Transportlogistik (mobile und stationäre Briefdienste, Fahrradkuriere, Transportlogistik ohne Fahrtätigkeit)
|53.1
53.2
|Hotels, Gasthöfe und Pensionen
|55.1
|Leitungsgebundene Telekommunikation
|61.1
Fachlicher Verantwortungsbereich anderer UV-Träger
Darüber hinaus sind folgende Branchen entsprechend dem fachlichen Verantwortungsbereich anderer Unfallversicherungsträger den nachfolgenden Betreuungsgruppen zugeordnet:
|Branche
|WZ 2008 Kode
|Handel mit bspw. Kfz, Wohnmobilen, Wohnwagen
|45.1
|Großhandel mit bspw. Brenn- und Baustoffen
|46.7
|Makler, Vermittler
|74.9
|Reisebüro
|79.1
|Hausbesorgungen, Hausmeisterdienste
|81.1
|Branche
|WZ 2008 Kode
|Bordwirtschaften (Bewirtung von Gästen an Bord von Fähren und Personenschiffen)
|56.1
|Branche
|WZ 2008 Kode
|Erdarbeiten, Baugrubenaushub, Abbrucharbeiten
|43.1
