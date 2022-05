Auch auf Seeschiffen oder Fischereifahrzeugen gilt: Arbeitgeber müssen die Sicherheit und den Gesundheitsschutz gewährleisten und Verbesserungen anstreben. Die gesetzliche Basis für die Gefährdungsbeurteilung ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG, §§ 5, 6). Sie muss somit auch für die speziellen Tätigkeiten an Bord durchgeführt werden. Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit und Ihre Betriebsärztin bzw. Ihr Betriebsarzt beraten Sie bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen.

Mehr zum Thema

Grundlegende Informationen zur Gefährdungsbeurteilung finden Sie in unserem Themenbereich.

Gefährdungsbeurteilung

Neben dem Arbeitsschutzgesetz fordern weitere Gesetze und staatliche Verordnungen die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Bei der Seeschifffahrt und Fischerei muss zusätzlich das Seearbeitsgesetz (SeeArbG) beachtet werden.

Vorgaben zur Art der Dokumentation gibt es nicht. Arbeitgeber können die für ihr Unternehmen am besten geeignete Unterlagenart für die Gefährdungsbeurteilung verwenden. Die Dokumentation kann z. B. in Papierform, in digitaler Form oder innerhalb des ISM-Systems erfolgen.

Mustervorlagen: Gefährdungsbeurteilung - Schutzmaßnahmen - Unterweisung

Als Grundlage und Hilfestellung für die Gefährdungsbeurteilung stellt die BG Verkehr Mustervorlagen für ausgewählte Tätigkeiten im Bordbetrieb zur Verfügung. Die Vorlagen müssen auf die betrieblichen Gegebenheiten angepasst und erforderlichenfalls ergänzt werden.

Hilfestellung für die Auswahl, Bereitstellung und Verwendung der benötigten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bietet die PSA-Matrix. Sie muss ebenfalls auf die betrieblichen Gegebenheiten angepasst und z. B. um Typenbezeichnung und Hersteller ergänzt werden.

Mustervorlagen für die Gefährdungsbeurteilung herunterladen (zip)

Ausfüllhinweise für das "Arbeitsblatt: Gefährdungsbeurteilung"

PSA-Matrix